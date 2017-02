VIDEO: Canadese tennisser ramt bal in gezicht van umpire

Hoewel er geen directe opzet in het spel was, kwam het Shapovalov, die al met twee sets achter stond, op een diskwalificatie te staan. Het betekende het beslissende punt voor Engeland, dat het nu in de kwartfinale op gaat nemen tegen Frankrijk.



,,Mijn gedrag was onaanvaardbaar en ik schaam me vreselijk. Ik beloof dat dit de allerlaatste keer was dat ik zoiets heb gedaan'', sprak Shapovalov berouwvol. ,,Ik mag dit nooit meer doen. Ik heb ook mijn team en mijn land enorm laten vallen.''



De Internationale Tennisfederatie (ITF) bracht een verklaring naar buiten waarin Shapovalov min of meer in bescherming werd genomen. ,,Het was duidelijk dat hij niet opzettelijk scheidsrechter Gabas trof.'' Op aandringen van de ITF bood de tennisser later ook nog zijn excuses aan de onfortuinlijke umpire, die voor behandeling aan zijn oog naar het ziekenhuis is gebracht.



,,Je leert van goede en slechte momenten en als hij op dit niveau wil blijven spelen, zal hij zich beter in de hand moeten houden'', meende de Canadese teamcaptain Martin Laurendeau. ,,Emotionele controle is de grootste factor in deze sport. Denis moet leren van deze fout en hopen dat de les hem in de rest van zijn carrière bijblijft.''