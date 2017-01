VIDEO: Jonge PSV-spits stopt in blessuretijd op weergaloze wijze een penalty

Spits Yorbe Vertessen (16) van PSV B1 beleefde afgelopen zaterdag in het duel met het Marokkaanse Raja Casablanca de sportieve dag van zijn leven. De aanvaller van PSV B1 stopte in de slotfase van een duel van zijn ploeg tijdens een toernooi in Qatar een strafschop.