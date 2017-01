VIDEO: Robben verrast Guido, een Bayern-fan met een kunsthand

Hier zit echter vaak een duur prijskaartje aan, dus besloot hij het goedkoper aan te pakken: met wat hulp printte hij via een 3D-printer zijn 'nieuwe' hand. En dat ook nog in de kleuren van zijn favoriete voetbalclub: Bayern München!



Guido zat vanavond bij het radioprogramma Langs de Lijn en de journalisten hadden een verrassing voor de jongen in petto. Niemand minder dan Arjen Robben was van zijn situatie op de hoogte en sprak een hartverwarmende boodschap voor hem in.