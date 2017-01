Sporting B krijgt na buitenspelgoal uit counter treffer tegen

Leipzig-ster Keita snel dankzij rennen voor auto’s

30 december Naby Keita, de ster van revelatie RB Leipzig, heeft in een interview met Bild onthuld waarom hij zo snel is. ,,We speelden vroeger op straat. Er kwamen regelmatig auto’s langs en dan moest je snel zijn om de auto’s te ontwijken. We gebruikten een plastic bal waar nauwelijks lucht in zat’’, aldus Keita, die opgroeide in Conakry, de hoofdstad van Guinee.