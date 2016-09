Voetballer maakt 15 jaar na spierziekte debuut in Serie A

Piscane stond na de wedstrijd de Italiaanse website Videolina te woord. Hij hield het niet droog. Logisch, want de voetballer doorliep een lange en zware weg naar zijn late debuut. Op 15-jarige leeftijd werd hij verlamd - van zijn tenen tot zijn hoofd - wakker. Op het ziekenhuisbed werd aan zijn vader Andrea verteld dat zijn Fabio nooit profvoetballer kan worden. ,,Maar dat is het laatste waaraan ik toen dacht. Ik dacht aan overleven'', aldus Fabio Piscane.



Pisacane raakte zelfs in coma, maar na een tijdje begon de revalidatie. Vier jaar later maakte hij zijn debuut voor Genoa in de Serie B. Dat werd direct zijn enige wedstrijd voor Genoa. Vanuit de Serie C vocht hij zich terug via Ravenna, Cremonese, Lanciano, Lumezzane, Ancona, Ternana en Avellino.



Zondag maakte hij dus eindelijk zijn debuut in de Serie A. Op 30-jarige leeftijd bewees hij het ongelijk van de artsen. Pisacane, die FIFA-ambassadeur is omdat hij een omkooppoging aan de politie doorgaf, speelde 79 minuten voor Cagliari in de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Atalanta.



Na zijn bijzondere optreden voor Cagliari zei hij: ,,Mijn gedachten gingen terug naar 10, 11 jaar geleden. Er kwamen veel emoties in me op. Ik heb al heel lang van deze wedstrijd gedroomd en nu is het uitgekomen. Mijn dank gaat uit naar mijn ouders, mijn vrouw en mijn zoontje. Zij hielden mij op de been.''