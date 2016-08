Voetballer maakt droomrentree 4,5 jaar na horrorblessure

De lijst met het letsel dat de Brit opliep bij de zware botsing met zijn keeper doet de rillingen over je rug lopen. Van zijn voorste en achterste kruisband, de binnenste en buitenste kniebanden en knieschijf was weinig over. In het scheenbeen zat een gat waar makkelijk een pingpongballetje doorheen paste. Het hele kniegewricht moest worden teruggeplaatst terwijl Barker als een roerloos hoopje mens op het veld lag. ,,Toen de dokter de knie zag deed hij een stap terug en schudde zijn hoofd", herinnert de verdediger zich tegenover de Daily Mail.



Vijf zware operaties later nam Derby met een 'Shaun Barker testimonial' afscheid van de speler die vijf jaar onder contract stond bij The Rams. Ruim tienduizend fans zwaaiden de voormalig aanvoerder uit. Hij mocht zelf de aftrap doen en strompelde een paar minuten over het veld.



Zonder club en zonder inkomen werkte Barker verder aan zijn herstel. Met de opbrengst van het benefietduel bezocht de voetballer gespecialiseerde klinieken in Philadelphia en Düsseldorf. Langzaam maar zeker voelde hij de knie sterker worden. Zijn vriend en oud-trainer Nigel Clough, inmiddels manager bij Burton, bood Barker een behandeling aan en de mogelijkheid om fit te worden bij de club uit het Championship. Begin dit jaar maakte de Engelsman zijn rentree bij de beloften.