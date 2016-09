Voormalig spits Emile Mpenza kon niet trainen door erectie

,,Mpenza kwam over van Manchester City en kreeg bij ons een salaris van duizenden ponden. In ruil daarvoor zette hij een record neer van smoesjes of 'neppe blessures' om maar niet te hoeven komen trainen", begint Sturrock.



,,Op een dag vroeg ik: 'Heeft iemand Mpenza gezien?' Vervolgens kreeg ik te horen dat Emile die nacht daarvoor een pilletje viagra had genomen en nog steeds een erectie had. Hij zou 'onmogelijk in staat zijn geweest om te komen trainen', werd mij verteld."



Sturrock schrijft verder vaak de vraag te krijgen of dit geen 'broodjeaapverhaal' is, maar geeft daar geen gehoor aan. ,,Ik zweer je dat dit waar is!"



Mpenza is in 2014 gestopt met voetballen. De inmiddels 38-jarige Belg kwam voor onder meer Standard Luik, Schalke, HSV en Manchester City uit.