Vrouwelijke Lille-fans kunnen El Ghazi gratis bewonderen

Ronald Koeman ziet junior in Oss verliezen van koploper VVV

27 januari Ronald Koeman was vanavond een opvallende gast bij TOP Oss. De trainer van Everton zag in het Frans Heesen Stadion zijn zoon Ronald Koeman junior met 0-3 verliezen van VVV. Volgens senior omdat Oss te veel ontzag had voor de koploper in de Jupiler League.