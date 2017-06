Zeeuwse keeper in Camp Nou in voetsporen van Cillessen

Zijn vader kon ook snel achterhalen dat het menens was, want de naam Matthew Lentink stond op de officiële website van de Spaanse voetbalgrootmacht. ,,Heel bizar’’, vond Lentink het. Hij wordt vrijdag in Barcelona verwacht (vlucht, verblijf en maaltijden zijn geregeld), krijgt een compleet trainings- en wedstrijdtenue en ziet een droom in vervulling gaan. ,,We trainen zaterdag op het trainingscomplex van Barcelona en een dag later spelen we een wedstrijd in het stadion.’’



Lentink - ex-goalie van RBC Roosendaal en Goes en international van Aruba - treedt daarmee in de voetsporen van Jasper Cillessen, de Nederlandse tweede doelman van Barça. De eerste selectie van Barcelona heeft het seizoen al afgesloten, dus daarom verwacht Lentink hem niet aan te treffen op het trainingsveld of in het stadion met een capaciteit van 99.050 plaatsen.