Zoon van Messi start bij jongste ploeg Barcelona

Het Spaanse radiostation Cadena Ser zei dat de oudste zoon van de speler net als papa aan de slag zal gaan bij FC Barcelona. Opvallend, want deze week zei Messi nog dat hij niet zeker was of Thiago voetbal wel zo leuk vindt.



,,Ik koop niet veel ballen voor hem en dwing hem niet om te spelen. Hij lijkt het niet superleuk te vinden", vertelde Messi aan het Argentijnse Telefe. ,,Maar de club is nu iets begonnen voor de kinderen, dus we zien wel of hij er zo aan verslingerd geraakt"



Wel zou de jongen heel competitief zijn ingesteld. ,,Hij wil altijd winnen, in alles. Hij is echt enorm competitief. Ik win ook graag, dus ik laat hem nooit winnen."