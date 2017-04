Als Koolmees snelle uitweg zoekt, krijgt hij een schopje

PolitiekAls financieel specialist van D66 houdt Wouter Koolmees (40) voor partijleider Alexander Pechtold bij de formatie de centjes in het oog. Niet vreemd als je bedenkt dat hij in zijn jeugd met zijn moeder in de bijstand belandde.

Hij is die ene onderhandelaar die níet met de vuist op tafel zal slaan bij de formatie. Wouter Koolmees heeft een natuurlijke hang naar harmonie. Het zal een erfenis zijn van de plotse scheiding van zijn ouders, denkt hij zelf. Een verlangen naar 'gezelligheid', wars van ruzie.

Quote Hij zou nu en dan op zijn strepen moeten staan Alexander Pechtold Alexander Pechtold herkent het. Ook in onderhandelingen. ,,Dan schop ik Wouter tegen het been als hij te snel een probleem wil oplossen. Laat het maar even botsen, denk ik dan. Soms is het goed eerst even met de koppen tegen elkaar te slaan. De briljante oplossing komt daarna misschien nog wel meer gelegen.''

Want dat is Koolmees allereerst: een wat technocratisch, financieel specialist. Geen machtspoliticus. Eerlijk. Vrolijk. Integer ook: niemand in de fractie die bang is een domme vraag aan hem stellen, of een dilemma voor te leggen. Men weet, Wouter gebruikt het nooit tegen je.

Het is tegelijkertijd zijn manco, stelt Pechtold. ,,Het is bij hem vaak: na u. Hij zou nu en dan op zijn strepen moeten staan. Als je te weinig voor jezelf op komt, loop je het risico voorbij te worden gelopen.'

Scheiding

Zo is Koolmees toch al atypisch aan het Binnenhof. Weinigen stapelden zich een weg naar hun zetel, de Rotterdammer deed het via de mavo, toen havo en daarna het vwo. Hij was de eerste in zijn familie die ging studeren en parkeerde daarna zijn jeugddroom om net als zijn oom Cor boeven te vangen bij de politie. ,,Ik vond dat machtig interessant.'' Het werd uiteindelijk een ander 'eerzaam beroep', ambtenaar bij het ministerie van Financiën.

Quote Het mooie is dat ik bij Wouter de vrijheid voel open te zijn Carola Schouten, ChristenUnie

Niet voordat hij wat hobbels had genomen. De scheiding van zijn ouders wierp een schaduw over zijn leven. Van een zorgeloze jeugd, vond hij zich als 9-jarige ineens met zijn moeder, broertje en zusje terug in een flatje in een onbekende wijk. In de bijstand bovendien. Hij had 'nooit het gevoel iets tekort te komen'. Maar zijn neiging 'conflicten op te willen lossen' dankt hij er wel aan.

Outsiders

Het was zijn stiefvader die hem politiek bewust maakte, door gesprekken aan de keukentafel. Uit bewondering voor het eerste Paarse kabinet (1994-1998) verfde hij zijn haar paars. Outsiders een kans geven, zo omschrijft Koolmees zijn politieke drijfveer . ,,De overheid moet er zijn, dat heb ik zelf ervaren, als het even tegenzit'', zei hij eerder. ,,En moet er sterker zijn als het structureel tegenzit. Maar ik ga wel uit van eigen kracht, dat zit wel heel erg in mijn dna.''

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Alexander Pechtold (D66) en Wouter Koolmees (D66) bij aankomst op het Binnenhof voor een gesprek met informateur Edith Schippers. © ANP

Dekking

De drang die hem zijn broertje en zusje deed beschermen zit diep, weet een fractiegenoot. ,,Hij stelt je op je gemak. Kan totaal onbaatzuchtig met je meeden-ken.'' Het enige waar ze weleens horendol van worden: Koolmees eist voor ieder D66-voorstel financiële dekking. ,,We mogen niets voor de vuist weg roepen voor electoraal gewin.''

IJdelheid is hem vreemd. Koolmees is niet van de borstklopperij. Dat maakt hem geliefd bij collega's. ,,Hij zal nooit koste wat kost zijn eigen punt willen scoren, het gaat hem om de goede zaak", zegt Carola Schouten, Kamerlid voor de ChristenUnie. Beide wonen in Rotterdam en reizen regelmatig samen in de auto van Schouten naar Den Haag.

Bijzonder

,,Het mooie van Wouter is dat ik bij hem de vrijheid voel om open te zijn. We hebben samen veel akkoorden gesloten met het kabinet. Dan vraag je je wel eens af, heb ik voldoende bereikt? Dat kan ik bij hem kwijt. En hij bij mij. Een vriend is een groot woord, maar het is iemand die ik echt vertrouw. Dat is bijzonder voor iemand die van een andere partij is."

Toch kan Koolmees het in debatjes met minister Dijsselbloem niet nalaten zijn kennis te etaleren. Schouten: ,,Dijsselbloem doet daar overigens graag aan mee. Dan moet uitgevochten worden wie het meest weet van economie. Altijd met een knipoog."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Wouter Koolmees (D66) legt de eed af tijdens de installatie van de nieuwe Kamerleden na de Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

Schouten vindt Koolmees geen prototype D66'er. ,,Hij weet wat er te koop is in de wereld. Bij D66'ers heb je wel eens een beeld dat alles voor de wind is gegaan, dat is bij hem niet het geval." Over zijn onhebbelijkheden kan ze kort zijn. ,,Hij rookt te veel." De Stadhouderskamer biedt die kans niet. Maar Koolmees is het wel gewend om langere tijd niet te kunnen roken, onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij de reeks deals die D66 als 'constructieve oppositiepartij' met het vorige kabinet smeedde. Het Lenteakkoord, het Herfstakkoord; steeds was hij één van de onderhandelaars.

Ministerskandidaat

Inmiddels echoot het aan het Binnenhof dat Koolmees gezien zijn ervaring ministerskandidaat is. ,,Het zou niet meer dan terecht zijn", zegt een toppoliticus in ruste, die Koolmees' overstap van de ambtenarij naar de politiek van dichtbij meemaakte. ,,Ik heb hem altijd als talent gezien. Als ambtenaar was hij al degelijk, met verstand van zaken. Als Kamerlid is hij invloedrijk en rustig. Gewoon een goede vent."