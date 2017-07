Belgische nucleaire waakhond schoffeert Tweede Kamer

CDA-Kamerlid Agnes Mulder is niet erg te spreken over de afwijzing. ,,Formeel hebben ze gelijk, maar ik vind het wel onacceptabel. Het gaat om de veiligheid van inwoners van alle buurlanden; wij verwachten dat die voor de Belgen topprioriteit heeft. We blijven aandringen op meer tekst en uitleg. En de Belgische minister Jambon is van harte welkom.”

Schokkend

,,Dit vind ik schokkend", reageert SP-Kamerlid Sandra Beckerman. ,,We waren er al bang voor dat de Belgen zich niets zouden aantrekken van onze zorgen en ons vriendelijke verzoek. Dus moeten we ons eigen plan trekken. We gaan de druk opvoeren, niet alleen in de Kamer. We willen pensioenfondsen en spaarders overhalen om hun geld weg te halen bij de eigenaar van Tihange. Dat is een stevig signaal, denken wij.”