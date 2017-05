Belgische politicus aangevallen met mes tijdens Dag van de Arbeid-optocht

Amerikaans Congres eens over begroting nadat Trump eis over Mexicaanse muur laat vallen

7:13 Parlementsleden in het Amerikaanse Congres zijn het eens geworden over de overheidsbegroting. Dat melden verschillende media in de Verenigde Staten in de nacht van zondag op maandag. Met het akkoord wordt voorkomen dat overheidsinstanties deze week op slot gaan, een zogeheten 'shutdown'.