Boris Johnson haalt uit naar Labourleider Corbyn: 'ramp voor het land'

Mi­li­eu­com­mis­sies for­ma­tie­par­tij­en schrijven gezamenlijk advies

26 april Automobilisten moeten gaan betalen per gereden kilometer, alle kolencentrales moeten dicht en er moet een verbod komen op de verkoop van benzine- en dieselauto’s over acht jaar. Dat staat in een gezamenlijk advies van de ‘groene denktanks’ van VVD, CDA, D66 en GroenLinks, de partijen die nu onderhandelen in Den Haag over de vorming van een nieuw kabinet. Ook de denktanks van PvdA en ChristenUnie steunen het advies.