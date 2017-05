Brussel: bouw grenscontroles af

De landen mogen nog zes maanden blijven controleren. Het is de laatste keer dat verlenging wettelijk mogelijk is.

In plaats van grenscontrole moeten er, als het aan Brussel ligt, 'proportionele politiecontroles' komen en bovendien meer politiesamenwerking in de grensregio’s. Daarmee kunnen volgens de Europese Commissie bedreigingen effectiever en flexibeler het hoofd worden geboden. Dit kan bijvoorbeeld via het opstellen van gezamenlijke dreigingsanalyses en patrouilles in internationale treinen.