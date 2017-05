CDA frustreert formatie: 'Nee' tegen elke groene maatregel

Het gaat dan vooral om maatregelen die burgers zouden kunnen treffen, bijvoorbeeld via ‘groene’ belastingen. Juist GroenLinks pleitte voor een vleestaks, een verpakkingsbelasting en hogere belasting op autorijden en vliegreizen. Opmerkelijk is dat VVD-leider Mark Rutte volgens bronnen wél meer bereid is om toezeggingen te doen aan de andere partijen over klimaat.



Juist in de rechtervleugel van de VVD is weerstand tegen een eventueel kabinet met GroenLinks, maar Rutte zou aan de onderhandelingstafel toch ‘pragmatisch bezig zijn’ in de hoop tot een regeerakkoord te kunnen komen. ,,Rutte wil deals sluiten, maar Buma doet voortdurend moeilijk. Daardoor schuift Rutte juist op in de richting van de meer 'groene' partijen’’, zegt een bron.