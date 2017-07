De christelijke powervrouw van de formatietafel

Ze heeft al sinds het kabinet Balkenende-IV ervaring met onderhandelen, hoewel Carola Schouten (39) in 2010 nog niet eens Kamerlid was. De PvdA was al uit de coalitie met CDA en ChristenUnie gestapt, toen het demissionaire kabinet per motie werd opgedragen tóch nog een bezuiniging van 3,2 miljard euro in te vullen.



Vicepremier André Rouvoet zat met de handen in het haar. Hij werd overstelpt met de ene na de andere notitie van CDA’er Piet Hein Donner, die nog snel alle bezuinigingen probeerde door te drukken waar de PvdA een stokje voor had gestoken. ,,Toen heb ik Carola, zij was toen onze beleidsmedewerker, gevraagd om de verkiezingsprogramma’s van CDA en ChristenUnie naast elkaar te leggen en de gemeenschappelijke bezuinigingsposten te zoeken'', blikt Rouvoet terug. ,,Dat leverde al meteen vier-komma-nog-wat miljard op. Zij heeft dat pakket in elkaar getimmerd.”



Saillant detail: D66-Kamerlid Wouter Koolmees was degene die de gewraakte motie indiende. Met hem moet Schouten vanaf deze week tot een regeerakkoord proberen te komen, als de relatief onervaren ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers de door de wol geverfde Schouten meeneemt als zijn secondant. Oud-partijleider Arie Slob is trots op zijn voormalige protegee: ,,Ik kan er best een beetje lyrisch van worden: zó goed en dan ook nog van de ChristenUnie. Gert-Jan is van de diepgang, Carola is van de praktijk.”



Koolmees en Schouten kunnen het inmiddels goed met elkaar vinden, carpoolen vanuit hun woonplaats Rotterdam naar het Binnenhof. De twee leerden elkaar de afgelopen jaren al goed kennen, toen zowel D66, ChristenUnie als SGP – de constructieve oppositie – nodig waren om deals te sluiten, nadat het kabinet Rutte-II de meerderheid in de senaat was verloren. ,,We hebben heel vaak dáár gestaan'', mijmert Koolmees, wijzend naar het balkon waarmee zijn werkkamer is gezegend. Daar rookten ze sigaretten en losten ze als secondanten problemen op. ,,Ze is heel oplossingsgericht.''