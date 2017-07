Een genderneutrale mal voor iedereen, dát is pas beschadigend

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam is gevraagd voortaan in hun taalgebruik rekening te houden met mensen die zich man noch vrouw voelen. Liever geen ‘dames en heren’ meer, maar ‘beste mensen’. Liever geen ‘vaders en moeders’ meer, maar ‘ouders’.



Er is natuurlijk niets mis mee om rekening te houden met andere mensen. Als het even kan: gewoon doen. Er is immers geen hond die het iets zal kunnen schelen of een publiek wordt aangesproken met ‘dames en heren’ of ‘beste mensen’. Maar de vraag is wel of we in onze angst om mensen te kwetsen niet aan het doorslaan zijn. De overheid propageert al langer zogeheten genderneutrale toiletten, omdat sommige mensen zich gekwetst kunnen voelen wanneer ze moeten kiezen tussen een wc waar een mannetje of een vrouwtje op geschilderd staat. Wanneer SIRE in een campagne oproept rekening te houden met het feit dat jongetjes soms een andere aanpak vergen in de opvoeding dan meisjes, staat heel politiek correct Nederland op zijn achterste benen omdat de campagne rolpatroonbevestigend zou zijn. Homo-organisatie COC vindt zelfs dat kinderen door die campagne worden ‘beschadigd’.



Dat is zwaar overdreven. We lijken soms zó veel rekening te houden met de gevoeligheid van anderen dat we iedereen door dezelfde genderneutrale mal proberen te duwen. Dat is pas beschadigend voor mensen. Niemand beweert dat een interseksueel persoon minderwaardig is als in een brief de aanhef ‘beste mevrouw/meneer’ staat. Niemand zegt dat meisjes vooral met poppen moeten spelen wanneer iemand het probleem wil aankaarten dat jongens zich op de lagere school anders ontwikkelen dan meisjes. Door je als overheid zelf hypersensitief op te stellen, werk je in de hand dat mensen overgevoeliger worden. Zo stimuleren we dat burgers zich ten onrechte gediscrimineerd voelen. En we zijn met zijn allen nu al te snel gekwetst.