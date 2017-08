‘Er werd echt heel veel gedronken, ja’

Klaver: Film is veel persoonlijker geworden dan ik aanvankelijk dacht

24 augustus De documentaire over Jesse Klaver, gemaakt door een oud-campagnemedewerker van GroenLinks, krijgt op 3 september een première in de Utrechtse bioscoop Rembrandt. GroenLinks-leider Klaver nodigde aanhangers van zijn partij via e-mail en app uit om zich aan te melden voor een gratis plek in de bioscoopzaal. Die was binnen een uur volgeboekt.