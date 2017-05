Europees Parlement: Uitbuiting truckers wordt alleen maar erger

In een brief waarin termen als ‘totale mislukking’ en ‘waardeloze wetgeving’ niet worden geschuwd, vragen tien Europarlementariërs van vijf grote partijen Transportcommissaris Violeta Bulc haar nog niet eens uitgebrachte plannen dringend te herzien. ,,Laten we meteen maar duidelijk zijn: transportondernemers meer in plaats van minder middelen geven om hun chauffeurs uit te buiten, is voor ons onaanvaardbaar.”



Uit lekken menen de Parlementsleden onder aanvoering van Jongerius (PvdA) en De Jong (SP) te weten dat de rusttijden korter worden en chauffeurs nog meer nachten in hun cabines moeten doorbrengen. Zeker Oost-Europeanen kamperen nu soms al maanden achtereen in hun truck. Dat brengt volgens de briefschrijvers de verkeersveiligheid ernstig in gevaar, omdat de chauffeurs slecht uitgerust weer achter hun stuur kruipen. Ook zouden de cabotageregels verder worden versoepeld, waardoor Oost-Europese truckers in West-Europa nog meer binnenlandse ritten kunnen maken, ten koste van de West-Europese transporteurs.



Samen met de ook al spotgoedkope Poolse loodgieter (het gaat ook om de bouw in het algemeen, de zorg en land- en tuinbouw) is de op loon concurrerende trucker die zijn West-Europese collega’s de WW in helpt een van de topdossiers die Brussel oneindig veel goodwill kosten. Zeker Jongerius, Parlementsonderhandelaar over dit onderwerp, maakt er een erezaak van om dit snel op te lossen, maar Bulc zit haar nu stevig in de weg.