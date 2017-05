Formatie: Er zijn nog geen ministersposten verdeeld

RTL meldde vanmiddag nog op basis van anonieme bronnen dat de partijen al besloten hadden hoeveel ministers ze zouden mogen leveren per partij. Dat wordt nu keihard ontkend. ,,Absoluut niet'', zei Buma op de vraag of er al over ministersposten gesproken is. Ook informateur Edith Schippers verwees het verhaal over 'de poppetjes' naar het rijk der fabelen.