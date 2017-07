Formatie verkast naar goedkoop adresje

Toch valt het een beetje tegen, het Johan de Witthuis als vergaderplek 'buitenshuis'. Het is een minder schilderachtige plek dan verderop 'op de hei', zoals in 2006 toen PvdA, CDA en ChristenUnie een kabinet smeedden in het koetshuis van het landgoed Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag.



De locatie die Zalm koos, steekt daar wat pover bij af. Praktisch is het wel. Premier Rutte kan dan 's avonds op het Catshuis 'gewoon' zijn geplande diner hebben met de minister-president van Vietnam. En geheel naar de sobere stijl van de premier (hij declareert nauwelijks) scheelt dat ook nog eens in de kosten. Sinds de Tweede Kamer de formatie in eigen hand heeft genomen, is de rekening óók voor het parlement. Vergaderen in het Johan de Witthuis - rijkseigendom - drukt de kosten.



Ter illustratie: de paar dagen vergaderen in Beetsterzwaag kostte destijds 15.070 euro voor de huur van de locatie, diners en gebruik van de slaapvertrekken.