Partijen starten marathonsessie tijdens cruciale week in formatie

VVD-leider Rutte wilde bij aanvang van de gesprekken vanmorgen niks kwijt over de voortgang en de kans dat er aan het eind van de week een plaatje ligt. ,,Idealiter had de doorrekening er al in april moeten liggen", zei hij kortaf. Ook Buma wilde zich niet wagen aan een voorspelling. ,,We moeten knopen doorhakken, daar is dit de goede locatie voor." Volgens Pechtold is het belangrijk dat er nog deze week een plaatje komt te liggen, maar 'dan moeten we meters maken'.