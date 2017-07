Formatiepartijen weer terug in vertrouwde Stadhouderskamer

Onder leiding van informateur Zalm onderhandelen de partijen van 10.00 uur tot 18.00 uur in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. De partijen praatten begin deze week twee dagen 'informeel' in het Johan de Witthuis, een paar honderd meter verderop, maar kiezen nu dus weer voor de vertrouwde plek.

Of de informele setting iets heeft opgeleverd, is onduidelijk. CDA-leider Sybrand Buma zei dat er meters zijn gemaakt, maar D66-leider Alexander Pechtold sprak liever van 'centimeters'. ,,Het zijn stevige onderwerpen'', aldus Pechtold. ,,Alles is besproken en heel intensief. De verschillen zijn groot. Het zijn pittige gesprekken.''