Grote winst verwacht voor nieuwe partij Macron

Grootste verliezer

Frankrijk kiest in ieder van zijn 577 kiesdistricten één parlementslid. Vandaag is de eerste stemronde. Als in een kiesdistrict niemand meer dan 50 procent van de stemmen krijgt, volgt zondag 18 juni een tweede en beslissende stemronde. Degene met de meeste stemmen wordt de parlementariër namens dat kiesdistrict.

Vertrouwen en optimisme

Macron is van plan omstreden hervormingen desnoods per decreet door te voeren. Zo omzeilt hij langdurige debatten in het parlement. En hij wil best overleggen met de vakbonden, maar gaf ze vooraf al wel een waarschuwing: ,,Ze doen nu te veel aan politiek.''