G20 met Trump is eerder G19 + G1

De bijeenkomst van de G20 in Hamburg veegt de laatste twijfel weg over de koers van Donald Trump. Met zijn aanhoudende verzet tegen het klimaatakkoord en zijn voorliefde voor protectionisme neemt hij zoveel afstand van de andere deelnemers dat er al wordt gesproken over de ‘G19 + G1’. ‘America First’ is en blijft de leidraad van de president en als dat betekent dat de Amerikanen er alleen voor staan dan is dat maar zo. Maar het zijn vooral de westerse partners, de west-Europese landen, die met gemengde gevoelens zullen terugkijken op Trumps eerste deelname aan een internationaal topberaad. Hij lijkt zich beter thuis te voelen bij nationalistische, autoritaire leiders die het niet zo nauw nemen met de plichten en verantwoordelijkheden van de democratie dan bij de traditionele bondgenoten met hun gevestigde vrijheidsidealen. Leiders ook die zijn weerzin delen tegen ‘fakenews’ zoals de Poolse president Andrzej Duda die weigert toe te geven dat zijn vrouw Trump aanvankelijk geen hand gaf terwijl de beelden anders uitwijzen.

Bovendien geeft Trump tegenstrijdige signalen af of zorgt hij voor onduidelijkheid waardoor niemand weet waar hij aan toe is. Zo heeft hij met Vladimir Poetin gesproken over ‘Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsstrijd’ maar laat hij in het midden of hij inderdaad genoegen heeft genomen met de verzekering van Poetin dat zoiets nooit is gebeurd, zoals de Russische president zei na afloop van hun eerste ontmoeting.