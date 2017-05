Herman Wijffels: Buma is net Trump, het klimaat zegt hem niets!

formatieDe kabinetsformatie lijkt in een impasse te zitten. Een van de oorzaken is de onbeweeglijkheid van het CDA over klimaatpolitiek aan de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie, zegt Herman Wijffels. Dit beeld wordt bevestigd door bronnen uit partijen die deelnemen aan de kabinetsformatie.

Wijffels: ,,Buma wil geen maatregelen aan burgers opleggen en geen actieve rol voor de overheid. Buma vindt dat de markt het klimaatprobleem moet oplossen. Dan legt een aantal goedwillende mensen zonnepanelen op het dak en verder gebeurt er niets om het Klimaatakkoord van Parijs uit te voeren.’’

,,Dat was de positie van Buma in de verkiezingscampagne. Daar houdt hij aan vast. Desnoods moeten VVD, D66 en GroenLinks maar doorgaan zonder het CDA en een minderheidskabinet vormen. Buma heeft geen zicht op en geen idee over wat er allemaal moet gebeuren. Het kan niet zonder de overheid.



,,De kern van het duurzaamheidsvraagstuk is dat we een gat hebben: de vervuiling van de atmosfeer en het leegroven van de aarde, dat wordt niet afgerekend. Daar geldt geen prijs voor. De nieuwe Franse president Macron heeft dat wel begrepen. Buma’s idee, dat hij ventileert aan de onderhandelingstafel, dat de markt dit kan oplossen, getuigt van een volstrekt onbegrip van wat er aan de hand is. Terwijl er met VNO/NCW en de multinationals een maatschappelijk draagvlak is om samen die problemen aan te pakken. Die hebben onlangs gezegd dat een groen kabinet noodzaak is. Ook Buma's voorganger Jan Peter Balkenende pleit ervoor dat een nieuw kabinet werk maakt van de vergroening van Nederland.’’

Volledig scherm Herman Wijffels tijdens de formatie van 2007 © ANP

Heeft het CDA daar de boot gemist?



,,Het lijkt een raadsel, maar het zit in Buma zelf. Die man heeft helemaal niets met het duurzaamheidsvraagstuk. Het rentmeesterschap staat in de uitgangspunten van het CDA, maar is helemaal op de achtergrond geraakt. Het CDA is na het eerste kabinet-Rutte helemaal rechts van de VVD terechtgekomen. Terwijl het echt leeft in de achterban. Burgemeesters en wethouders van het CDA werken in het hele land met burgers aan duurzaamheid, daar worden stappen gezet waar het kan.’’

Is er een kloof tussen het CDA lokaal en de landelijke partijtop?



,,In de Tweede Kamerfractie zit een aantal mensen dat niets heeft met groene politiek. Kamerlid Jaco Geurts ook niet. Ik denk dat Buma niet eens weet wat het antropoceen is.’’

Wat is dat?



,,Dat is het huidige tijdperk, waarin de mens het toekomstig leven bedreigt.’’

,,Nee, het is de man zelf. Hij heeft er echt helemaal niets mee. In de verkiezingscampagne laat hij zich filmen op de racefiets in de groene woestijnen van Friesland. Van een politiek leider mag je verwachten dat hij een beeld heeft van de toekomst. Hoe moeten we met dit land verder? Onze economie is verouderd en het sociaal stelsel moet naar de 21ste eeuw worden getrokken. We moeten als hell investeren! We moeten een nieuwe economie maken, zoals na de oorlog ook is gebeurd. Dat kan alleen maar onder de regie van de overheid, in samenspraak met de sociale partners.’’

Laten we de lijn van Buma volgen: laat het over aan de markt. Wat gebeurt er dan?



,,Wat voor signaal is het als de overheid zegt: het is niet onze zaak. Dan gebeurt er echt niets.’

Waarom staat het CDA er anders in dan werkgeversorganisatie VNO/NCW?



,,Ook dat is voor mij een groot raadsel. Tijdens de kabinetten-Balkenende haalde het CDA oneerbiedig gezegd de boodschappenlijst op bij de werkgevers. Wat willen jullie dat wij doen, was dan de vraag. Ik dacht: dat doen ze nu weer. Maar als hij zelf de stap niet zet, sluit ik niet uit dat Buma op de hoogte wordt gebracht door de net vertrokken Niek Jan van Kesteren.’’