Hoelang moeten we nog wachten op Rutte-III?

7 vragen over de formatieDrie maanden na de verkiezingen is er nog geen zicht op een nieuw kabinet. De impasse is compleet. Maar (tweede) informateur Herman Tjeenk Willink is niet van plan het op te geven. Waar blijft Rutte-III?

1 Hoelang wordt Geert Wilders nog genegeerd bij de formatie?

Nog héél lang. VVD-leider Mark Rutte was heel duidelijk in de campagne: ‘Het. Gaat. Niet. Gebeuren.’ Hij maakte de strijd tegen het populisme tot inzet van de verkiezingen en noemde een stem op de PVV een stem op ‘chaos en een wegloper’.



Volgens Wilders zelf zouden VVD en CDA het met hem zo eens kunnen worden over de aanpak van het migratieprobleem, waarop het met GroenLinks tot twee keer toe mislukte. Daar heeft Wilders waarschijnlijk gelijk in. En toch gaan de partijen het niet nog een keer met hem proberen. De samenwerking in kabinet Rutte-I is VVD en CDA te slecht bevallen. Rutte heeft het Wilders nooit vergeven dat hij niet wilde instemmen met extra bezuinigingen toen de overheidsfinanciën gierend uit de hand liepen. En CDA-leider Buma zag zijn partij bijna verkruimelen door alle interne weerstand tegen samenwerking met Wilders.



Dat de partijen zich daar niet overheen willen zetten, is in tegenspraak met hun oproep aan andere partijen om over hun schaduw heen te stappen. Maar één van hun argumenten snijdt wel hout: ook met de PVV is er nog geen meerderheid. Voor een krappe, maar instabiele coalitie zouden bijvoorbeeld ook 50Plus en SGP nog moeten aanschuiven.

2 Gaat Alexander Pechtold door de knieën?

Vooralsnog niet. D66-leider Pechtold staat onder grote druk om toch met de ChristenUnie om tafel te gaan zitten. Nadat de eerste poging van VVD, CDA en D66 met GroenLinks strandde, torpedeerde hij samenwerking met de CU om een nieuwe poging met de partij van Jesse Klaver af te dwingen. Nu dat opnieuw is mislukt, zijn er eigenlijk geen andere opties meer. Elke partij blokkeert wel een meerderheidsvariant.

Pechtold riep andere partijen vandaag op hun verantwoordelijkheid te nemen en toch aan tafel te komen. Maar zelf stapt hij niet over zijn weerstand tegen de ChristenUnie heen. Pechtold wil alleen met VVD en CDA in een kabinet zitten als er een extra progressieve partij bij komt.

3 Wat gaat Tjeenk Willink nu onderzoeken?

Door de enorme versplintering van de Tweede Kamer en doordat bijna niemand met de PVV wil samenwerken, is een kabinet zonder de VVD, CDA en D66 getalsmatig zo goed als onmogelijk. Nu GroenLinks daar niet bij aanschuift en ook de ChristenUnie niet, is er alleen nog een vierpartijenkabinet te vormen met óf SP óf PvdA óf Partij voor de Dieren. Maar die bedanken allemaal vriendelijk.

Er zijn wel meerderheidscoalities denkbaar zonder VVD of CDA, maar dan moeten er minimaal zes partijen het met elkaar eens zien te worden. Geen onbelangrijk detail: bij al die varianten is er altijd minimaal één deelnemende partij die er geen heil in ziet. Kortom: eigenlijk kan er nu niets.

4 Waarom wil niemand?

Elke partij heeft zo zijn eigen redenen, maar er zijn twee dingen die voor iedereen gelden.De afstraffing van de PvdA bij de laatste verkiezingen heeft partijen kopschuw gemaakt om compromissen te sluiten. En omdat er zo weinig opties zijn, speelt elke partij het hard bij onderhandelingen om het onderste uit de kan te krijgen.

5 Waarom geen minderheidskabinet?

Omdat iedereen in Den Haag weet dat Nederland dan heel snel weer naar de stembus moet. Alleen partijen die zelf niet in een minderheidskabinet willen gaan zitten, pleiten ervoor: laat VVD, CDA en D66 het met z'n drieën doen. Zo’n minderheidskabinet moet dan voor elk voorstel op zoek naar een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is in het verleden wel vaker gelukt.

Maar VVD, CDA en D66 hebben daar geen trek in. Ze worden dan wel een motorblok genoemd, maar de drie zijn het over veel dingen oneens. Zij moeten dan eerst compromissen sluiten met elkaar en daarna nog met oppositiepartijen die tot het uiterste willen profiteren van hun positie. Dan blijft er wel heel weinig over van de eigen standpunten die deelname aan een kabinet rechtvaardigen.

6 Hoelang gaat deze formatie nog duren?

Bij VVD en CDA houden Kamerleden er rekening mee dat er pas na Prinsjesdag een nieuw kabinet op het bordes naast de koning staat. Voor de zekerheid heeft de rijksoverheid de domeinnaam Kabinetsformatie2018.nl en heel veel jaren daaropvolgend alvast laten vastleggen.

7 Is dat erg?