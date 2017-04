Hoogleraren: Toon moed en leiderschap voor groene economie

De hoogleraren vragen onder meer om de vijf laatste kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2020 te sluiten. Ook pleiten ze voor snelle invoering van de kilometerheffing in het verkeer en een C02-belasting voor de Nederlandse industrie. Ze willen hoge fiscale heffingen op milieubelastende en energie-intensieve productie en consumptie en ze vragen om een investeringsfonds voor duurzame innovaties. Dit alles zou onder leiding van een minister van Energie en Klimaat, die leiding gaat geven aan de overstap naar duurzame energie, moeten worden ingevoerd.



De maatregelen zijn hard nodig, zeggen de wetenschappers, omdat Nederland nu nog diep is geworteld in de fossiele economie en onderaan de Europese ranglijst bungelt wat betreft duurzame energie. Om ons land koploper te maken in de nieuwe economie zijn moed en leiderschap nodig, aldus de professoren.