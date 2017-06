'Ik laat me niet leiden door angst voor wat ik niet kan'

Alexander Pechtold probeerde haar vorig jaar te bellen. Om haar te polsen voor een Kamerlidmaatschap. De D66-leider werd weggedrukt door Jessica van Eijs, toen nog fractievoorzitter in Eindhoven. En nog eens. Daarop volgde een berichtje dat Van Eijs (35) paraat houdt: of Pechtold kon whatsappen, want Van Eijs is slechthorend en kan niet bellen. ,,Daarna kwam het goed, hoor'', zegt ze lachend.

Klaarblijkelijk: onlangs werd de 35-jarige D66-politica geïnstalleerd als Kamerlid. De eerste parlementariër ooit die slechthorend is. Zonder hoortoestel verstaat ze met links zo'n 50 procent, met rechts niets. De ironie dat zij juist als politicus - iemand die gehoord wil worden - een beperking heeft, is haar niet ontgaan. ,,Al krijgen we toch al het verwijt nooit te luisteren'', grinnikt ze.

Ontroerend

Van Eijs spreekt er desgevraagd open over. ,,Ik hoop niet dat het er vier jaar lang over gaat, maar ik maak er geen geheim van. Een moeder met twee slechthorende zonen mailde mij laatst. Dat ze tegen hen had gezegd: zie je wel, je kunt genoeg doen. Kamerlid worden. Dat vond ik ontroerend.''

Op haar 28ste merkt Van Eijs dat ze gesprekken op de radio niet goed meer kan verstaan. Testen brachten helderheid. Haar gehoor ging achteruit. De oorzaak is ongewis, misschien iets erfelijks.

Volledig scherm © Guus Schoonewille Na flink wat krachttermen leerde ze er mee overweg te gaan. In haar werk als bouwkundig adviseur, maar ook als gemeenteraadslid. ,,Natuurlijk was ik eerst bang. Ik was nog jong immers. Het ging toen ook snel achteruit. Je bent bang geïsoleerd te raken, maar ik wilde in het leven niet aan de kant gaan staan. Ik accepteerde dat ik mij moest aanpassen. Brutaler zijn, bijvoorbeeld. Vooraan gaan staan als iemand spreekt. Wat je vroeger had in de klas had, dat iedereen achteraan ging zitten, werkt niet voor mij. Ik ga overal op de eerste rij zitten, zolang de stoelen niet gereserveerd zijn.''



De tol van haar gehoorproblemen is gering, benadrukt ze. Bij een werkbezoek op een boot op de winderige Waddenzee, drong ze naar voren. ,,Gaat er dan weer een volgende verderop spreken, dan loop ik om tot ik weer dichtbij genoeg sta. Ze denken vast wel eens: wat doet die griet raar! Maar echt nare reacties krijg ik nooit.''



Naar concerten gaat ze niet. En thuis staat nooit muziek op. Moderne muziek is 'ongeschikt' voor haar oren. Ouderwetse muziek gaat wel. Eagles. Fleetwood Mac. The Beatles. Ze 'herkent' tonen van vroeger. ,,Mijn hersenen vullen de muziek aan aan de hand van mijn geheugen.''

Zwart kastje

Spreek een uur met Van Eijs en je merkt weinig. Ze kijkt je wellicht wat nadrukkelijker aan. Spraakafzien. Noem het een milde vorm van liplezen die ze trainde met haar logopedist. Haar zus zegt dat haar spraak wel iets is veranderd. ,,Dat ik iets meer achterin mijn mond spreek. Maar zij hoort dat vooral omdat ze mijn zus is, hoop ik.''

Het meest zichtbare is het kleine, zwarte kastje dat ze om haar hals meedraagt. Het apparaatje versterkt het geluid in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Haar audicien nam al poolshoogte in de zaal, omdat er juist op haar rij in de bankjes 'een geluidsdip zit'. Er wordt aan gewerkt. ,,Gelukkig kijk je bij een discussie in de Kamer de ander recht aan. Ik zal vast wel eens iets missen, maar die angst heb ik losgelaten.''

'Tafelhulpjes'

In de D66-fractiekamer gebruikt ze 'tafelhulpjes', kleine geluidsvangers die het geluid doorzenden naar haar gehoortoestel. ,,Als ik iets toch niet versta, vraag ik iemand het te herhalen. Aanvankelijk zei ik 'sorry?', maar dat leer ik af. Ik hoef me toch niet te verontschuldigen, denk ik nu.''