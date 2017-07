Informateur Zalm hoopvol dat kabinet er na vakantie komt

Zalm wilde vandaag niet ingaan op de vraag hoe ver de gesprekken nog zijn verwijderd van een overeenkomst. ,,Om in Tour de France-termen te spreken: we hebben enkele bergetappes achter de rug, er komen er nog een paar, maar we zijn zeker nog niet in Parijs. Tijd is belangrijker dan kwaliteit.''



Wel erkende de oud-minister van Financiën dat D66 en ChristenUnie elkaar genaderd zijn. ,,Ik kan zeggen dat gedurende de tijd het vertrouwen in elkaar sterker is geworden.'' Voorbeelden wilde Zalm niet geven.



De partijen praten in de week van 7 augustus met elkaar verder. Tijdens de vakantie gaan er geen plannen van de onderhandelingstafel naar het Centraal Planbureau voor doorberekening. Zalm gaf toe dat een aantal zaken ingewikkeld ligt. ,,Het budget is toch wat beperkter.''