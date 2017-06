Informateur ziet nog steeds brood in meerderheid met motorblok

Update: PVV-leider verbijsterd Lekkende Haagse agent zat in be­vei­li­gings­team Geert Wilders

14 juni De politieagent van de eenheid Den Haag die gisterochtend is aangehouden zat korte tijd in het beveiligingsteam van Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft dat woensdag gemeld. De 31-jarige man wordt verdacht van het lekken van informatie uit het politiesysteem.