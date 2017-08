'Kabinet, los vraagstuk lerarensalarissen op zonder crisis'

Het is makkelijk om cynisch te worden over de politiek. Het zou zo maar kunnen dat het demissionaire kabinet - ruim vijf maanden na de verkiezingen en na een record aantal dagen regeren waarin het ene na het andere impopulaire besluit werd genomen - alsnog uit elkaar valt. En dat om iets waarover alle partijen in de kern het wel eens zijn dat er iets aan zou moeten gebeuren: het salaris van leraren in het basisonderwijs.

Dat de nieuwe PvdA-leider Asscher na het recordverlies op 15 maart iets zocht om weer wat rode kleur op de wangen te krijgen, is tot daar aan toe. En het is te begrijpen dat hij met de vuist op tafel slaat bij de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar omdat hij tijdens deze ellenlange formatie niet voor spek en bonen op de winkel past in Den Haag. Maar een kabinetscrisis? Nu nog? Na al die eerdere draconische ingrepen van Rutte-2?

En het is ook te begrijpen dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie Asscher niet bij voorbaat zijn zin willen geven. Zij hopen straks vier jaar te regeren en moeten op hun begroting ruimte vinden om de rekening voor de gewenste salarisverhoging van leraren te betalen. De krijgsmacht moet nog opgetuigd, de zorg wordt duurder en zo zijn er tientallen belangrijke dingen die geld kosten. Maar tegelijk is duidelijk dat ze óók willen investeren in onderwijs. Gaan we het dan meemaken dat ze nu nee zeggen tegen de wens van de PvdA om het na Prinsjesdag - als ze eindelijk een kabinet geformeerd hebben - alsnog zelf te regelen?