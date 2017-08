Kabinetsformatie: Deal over euthanasie

Euthanasie is één van de hete hangijzers in de formatieonderhandelingen voor 'Rutte III'. Vooral D66 en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar op het onderwerp. Ouderen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid vinden, krijgen voorlopig niet de mogelijkheid tot hulp bij zelfdoding. D66 wilde juist ruimere mogelijkheden in zulke gevallen.