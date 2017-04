Kamer: Slechts 6 schoolvakken op de schop

De vakken die wel worden aangepast zijn Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale vaardigheden en techniek. Dat moet de komende tijd gebeuren in nauwe samenspraak met het onderwijs zelf. Eind 2018 buigt de Kamer zich vervolgens over de vraag of de vakken ook daadwerkelijk mogen worden aangepast.

Deze beperkte herziening is een compromis dat tot stand is gekomen dankzij de vier partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet. VVD, CDA, D66 en GroenLinks waren – net als de rest van de Tweede Kamer – kritisch over het plan Onderwijs2032, waarmee het onderwijs toekomstbestendig moet worden gemaakt. Ook vanuit het onderwijs zelf was veel kritiek. Leraren vreesden dan het vak dat zij gaven zou worden afgeschaft.

Schoorvoetend

Binnen het ministerie van Onderwijs wordt inmiddels schoorvoetend erkend dat zij de kritiek hebben gevoed door de herziening van de schoolvakken ‘zo groot neer te zetten’. In plaats daarvan had het ministerie eerder duidelijk moeten maken dat er geen vakken zouden worden afgeschaft. Dat deed staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag in een Kamerdebat wél. ,,Ik kan leraren geruststellen: dat doe ik niet.”

Volledig scherm Staatssecretaris Sander Dekker. © Leo van der Velde

Om de kou uit de lucht te halen, sprak Dekker afgelopen dinsdag in beslotenheid met de vier formatiepartijen om te onderhandelen over dit compromis. Onderwijs2032 is voor hem een belangrijk onderwerp, dat geheel dreigde te stranden door alle kritiek. In dit akkoord is afgesproken dat alle andere vakken alleen na een nadrukkelijk verzoek van het onderwijsveld en docenten zélf onder de loep worden genomen.