'Wij geven mensen een positief levensgevoel'

In het geheim hebt u Jesse Klaver naar het politiek leiderschap gebracht. Hoe is dat gegaan?

,,Het was in de zomer van 2014 op het strand bij Duindorp, ik denk bij strandtent de Kwartel, dat ik er voor het eerst met hem over sprak. Ik was fractievoorzitter, voor mezelf had ik besloten dat ik geen lijsttrekker wilde worden. We hadden een kleine fractie en ik was in de twee jaar ervoor echt onder de indruk geraakt van de manier waarop Jesse als Kamerlid functioneerde.''



Hoe reageerde de 28-jarige Klaver erop dat u hem zag als nieuwe leider?

,,Jesse is iemand die wel heel open is over zijn ambities. Hij is niet iemand die zei: hoe kom je er nou bij dat je in mij je opvolger ziet? Maar ook niet: hè hè, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Het was niet zo dat hij al jaren klaar zat om het te gaan doen. Hij vond het ook logisch. Het was een soort gesprek van: hoe zouden we dat eventueel kunnen doen?''



Wat was het plan?

,,Ik heb bij een stuk of vijf mensen de gedachte getest van Jesse als leider. Door die gesprekken kregen we de bevestiging dat we zo'n politiek talent in huis hadden, dat we niet te lang moesten te wachten. Er zaten acht maanden tussen. Ik nam mijn besluit in augustus 2014 en het gebeurde in mei 2015. We hebben het op ons eigen moment gedaan en het heeft goed uitgepakt. Daar kijk ik met veel plezier op terug.''