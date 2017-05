Keizer laat dolende partij achter vlak voor VVD-congres

De flamboyante Keizer wordt vandaag en morgen node gemist. De gevatte voorzitter slaagde er de afgelopen jaren in de doorgaans niet bijster opwindende VVD-congressen nog enige schwung te geven. Congresgangers droegen Keizer op handen, bij de thuisblijvers was hij niet altijd even populair.

Keizer trachtte een frisse wind te laten waaien door bestaande partijstructuren te doorbreken. De ooit zo machtige Kamercentrales werden ontmanteld en ingeruild voor regio’s. Lokale partijafdelingen werden gedwongen te fuseren. Er kwamen thematische netwerken waarin ook liberalen zonder partijkaart zouden mogen meepraten.

Vernieuwing

Het is hard nodig dat de VVD de luiken openzet. Een derde premierschap voor Mark Rutte mag dan voor het grijpen liggen, dat neemt niet weg dat de VVD op een moeilijk punt is beland. De partij is al zeven jaar aan de macht. De eeuwige kwaal van de grootste regeringspartij is dat ze verzuimt inhoudelijk te vernieuwen. Dan wordt de focus regeringsverlenging.

Dat bleek al tijdens de afgelopen campagne. Die was er uitsluitend op gericht om Rutte in het Torentje te houden, waar de VVD in 2010 en 2012 nog de boer op ging met de belofte orde op zaken te stellen en problemen niet door te schuiven maar aan te pakken.

Keizer was de man die de ideeënvorming moest aanzwengelen. De operatie die hij in gang zette, is halverwege. Insiders hebben hoge verwachtingen van het noodzakelijke nieuwe elan dat vooral de netwerken moeten gaan brengen. ,,Anders ben ik als de dood dat het sleets wordt”, aldus voorzitter Rutger de Ridder van jongerenorganisatie JOVD.

Gemeenteraadsverkiezingen

Het komende jaar moet blijken of de vernieuwingsslag echt gemaakt wordt, stelt Bert Homan, voormalig uitdager van Keizer om het voorzitterschap. Hij wijst op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een goede uitslag is belangrijk om de achterban tevreden en betrokken te houden. Homan: ,,Er zijn een hoop vrijwilligers afgehaakt. Het moet nu wel gaan functioneren.”

Keizer had deze klus graag zelf willen afmaken. Nu moet de partij op zoek naar een nieuwe voorzitter die het gezag heeft om de troepen aan te voeren én is opgewassen tegen politiek leider Rutte. ,,Als de tijd daar is, is het mijn taak om te zeggen dat zijn houdbaarheidsdatum is verstreken”, zei Keizer daar eerder over.

Hoe nu verder met de zaak-Keizer?

Keizer blijft erbij dat hij ongeacht zijn dubbele petten integer heeft gehandeld bij de lucratieve aankoop van zijn crematoriumbedrijf De Facultatieve Groep. De kans lijkt echter groot dat de VVD-commissie die hem zou hebben kunnen vrijpleiten, haar werkzaamheden staakt; Keizer is immers niet meer actief voor de partij. Een woordvoerder stelt dat de commissie zo snel mogelijk duidelijkheid wil scheppen. Mogelijk komt zij daarom vandaag nog bijeen.