Koenders neemt afstand van uitspraken ambassadeur over Hongarije

Minister Bert Koenders neemt afstand de uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Hongarije, Gajus Scheltema. Die had in een afscheidsinterview gezegd dat de manier waarop de Hongaarse regering een vijandbeeld creëert overeenkomt met de manier waarop terroristen dat doen.

,,Er mag op geen enkele manier de indruk ontstaan dat de Hongaarse regering dezelfde methoden gebruikt als terroristen. Dat is gewoon niet goed en daar neem ik afstand van”, zei Koenders vanmiddag na afloop van de ministerraad.

Koenders zal ‘vandaag of de komende dagen’ bellen met de Hongaarse ambassadeur in Nederland om hem formeel te laten weten dat de Nederlandse regering iedere relatie tussen de Hongaarse regering en terreurorganisatie IS afwijst, belooft hij. Of hij dan excuses aanbiedt, weet hij nog niet. ,,Ik begrijp dat het als ernstig wordt gezien, maar we moeten dit niet heel groot laten worden.”

Hongarije is woedend over de uitspraken. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag aangekondigd de ambassadeur tot nader orde terug te trekken uit ons land. ,,Dat is een forse maatregel”, erkende Koenders. ,,Maar het is alleen voor overleg.”

Verkeerd

Koenders heeft Scheltema nog niet kunnen spreken, zegt hij. ,,Ik weet niet of hij het allemaal zo bedoeld heeft, maar een vergelijking tussen een EU-lid en methodes van terroristen is gewoon niet aan de orde.” Volgens Koenders mag Scheltema kritisch zijn op het omstreden beleid van de regering van Orbán. ,,Hij mag kritiek hebben over de NGO-wetgeving en de manier waarop het land met buitenlandse universiteiten omgaat.” Nederland heeft ook zorgen over ‘elementen van de rechtstaat’ en het feit dat het land ondanks besluitvorming in de Europese Unie geen vluchtelingen opneemt.