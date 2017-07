Koning ook op vakantie op hoogte gehouden van formatie

Keuringsdienst sluit beroemd Haags restaurant Garoeda

17:51 Het beroemde Indonesische restaurant Garoeda in Den Haag moet per direct sluiten omdat de hygiëne in de keuken onder de maat is. Het restaurant op het mooiste plekje van Den Haag, aan de Kneuterdijk, was onlangs nog gezellig en smakelijk decor van het verzoeningsdiner van Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (Christen-Unie).