Ontvoerders Heineken ontkwamen met miljoenen door defecte camera

De ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer op 9 november 1983 leidde tot een eis voor losgeld van nu zo’n dertig miljoen euro. Dat werd in de nacht van 28 op 29 november overgedragen. Twee dagen later werden Heineken en Doderer pas gevonden.



De politie moest gebruik maken van een camera met ultraviolet licht om ontvoerders Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer en Jan Boellaard, te blijven spotten. Daar beschikte men in Nederland nog niet over. Korthals Altes: ,,De Britse politie had die wel en was bereid die voor één nacht te verhuren. Dat was een dure aardigheid voor 100.000 gulden, nu zo’n 45.000 euro.’’



Ondanks zware bezuinigingen wilde Korthals Altes het doen. In de nacht van 28 op 29 november kon de helikopter met nachtzicht de ontvoerders volgen. Ten oosten van Utrecht stopte de auto met 400 kilo losgeld in 200.000 biljetten van verschillende valuta. Het geld moest op een viaduct zonder op- en afrit via een afwateringsgoot naar de pick-up van de ontvoerders. Het ging fout toen het werd overgeladen.