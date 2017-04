Meekijken naar renovatie van Binnenhof vanaf een grote loopbrug

UPDATE Rechter: Eritrese conferentie blijft verboden, burgemeester had gelijk

16:32 De conferentie van een Eritese jongerenorganisatie in Veldhoven blijft verboden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vanmiddag in kort geding beslist. Dat de burgemeester van de gemeente stelde dat de openbare orde gevaar liep, was terecht.