Merkel: Britten moeten illusies over positieve uitkomst Brexit loslaten

,,Een derde staat, en dat is wat het Verenigd Koninkrijk zal zijn, kan en zal niet dezelfde rechten tot zijn beschikking hebben als leden van de Europese Unie'', aldus Merkel. Ze benadrukte verder dat het beschermen van de belangen van EU-burgers in Groot-Brittannië een belangrijk punt zal zijn bij de gesprekken over de Britse uittreding uit de EU.

Britse kiezers besloten vorig jaar in een referendum hun land terug te trekken uit de EU. De onderhandelingen over de Brexit kunnen volgens Merkel pas echt op gang komen na de Britse parlementsverkiezingen van 8 juni. De bondskanselier stelde verder dat de Britse financiële verplichtingen tegenover de EU al in een vroeg stadium ter sprake moeten komen.

Eigen keuze

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders benadrukte deze week in gesprek met de Britse minister Davies ook al dat hij zich hard zal maken voor de Nederlandse belangen bij de Brexit-onderhandelingen. ,,Ik heb aangegeven dat het VK er zelf voor heeft gekozen om de EU te verlaten maar dat Nederland graag nauw met de Britten blijft samenwerken, voor zover het vertrek uit de EU door de Britten dat mogelijk maakt’. De Nederlandse boodschap voor de Britten is 'keep calm, be realistic and negotiate’.