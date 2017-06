Moet je bewijs hebben om een potentiële terrorist vast te zetten?

Nemen ‘we’ veel maatregelen tegen terreur?

Het is nooit genoeg. Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Londen, Manchester, bij alle aanslagen bleek later dat de dader(s) ‘op enig moment’ in beeld waren bij veiligheidsdiensten. Honderd procent veiligheid creëren kán simpelweg niet, tempert ook onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof de verwachtingen. Het risico op een aanslag is formeel dan ook ‘substantieel’. Sinds de aanslagen van 11 september zijn ook steeds ruimere bevoegdheden toegekend aan onze veiligheidsdiensten. Na de aanslagen in Parijs en Brussel ging dat ook zo. Sinds de oorlog in Syrië idem. Dat geeft het gevoel dat we gaten aan het dichten zijn. Deels is dat ook zo. Vooral omdat wordt gereageerd op trends onder terroristen.