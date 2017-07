Moet minister Blok MH17-documenten alsnog openbaar maken?

De Raad van State buigt zich vandaag over de vraag of demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie alsnog documenten openbaar moet maken die betrekking hebben op de afwikkeling van de vliegramp met vlucht MH17.

De rechter beoordeelt of NOS, RTL en de Volkskrant inzage krijgen in stukken van de crisiscomités van ministers en van ambtenaren, waaronder verslagen van de ministerraad van juli en augustus 2014. De mediabedrijven willen met die informatie het kabinetsbeleid na de ramp reconstrueren.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) probeerden de redacties de stukken openbaar te krijgen, maar dat werd geweigerd. Terecht, oordeelde de rechter Midden-Nederland eerder, omdat de stukken teveel inzicht geven in wat er precies is besproken rond de afhandeling van de vliegramp, waarbij alle 298 inzittenden om het leven kwamen. Onder hen waren 196 Nederlanders.

De minister heeft een deel van de 255 opgevraagde documenten verstrekt, maar ook een deel geweigerd. Volgens Blok staan privacy-argumenten of het belang van Nederlandse betrekkingen met andere landen of internationale organisaties openbaarmaking in de weg.

Hoger beroep

De rechter besloot begin dit jaar dat Blok per onderdeel van elk document had moeten motiveren of die al dan niet openbaar had mogen worden gemaakt. De minister werd verplicht de verslagen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing alsnog openbaar te maken, waartegen Blok in beroep ging bij de Raad van State.