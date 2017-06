Partij VoorNederland (VNL) stopt ermee

De partij VoorNederland (VNL) heeft besloten zich op te heffen. Dat was zaterdag de conclusie tijdens een algemene ledenvergadering. VNL kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart geen enkele zetel. De spraakmakende politiek leider van VNL, Jan Roos, was onlangs al vertrokken.