Partijen vervolgen 'informeel' formeren op nieuwe locatie

De onderhandelaars hebben ervoor gekozen gisteren en vandaag niet in de vertrouwde Stadhouderskamer te praten, maar in het statige rijksmoment, dat slechts een paar honderd meter verderop ligt.



De nieuwe locatie lijkt ook een nieuw soort informaliteit mee te brengen. Zo verscheen premier Mark Rutte gisteren en vandaag in spijkerbroek en gympen en op beide dagen was er om geen enkele nek een stropdas te bekennen.



De partijen praten vandaag door tot 18.00 uur. Morgen en donderdag onderhandelen ze niet, omdat CU-voorman Gert-Jan Segers en zijn secondant Carola Schouten dan in Duitsland zitten voor een concert van de Ierse rockband U2.