Peilingen in aanloop naar verkiezingen leunden naar links

De opiniepeilers hadden de belangrijkste trends in de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen behoorlijk op een rijtje. Maar de VVD werd groter dan verwacht en GroenLinks deed het minder goed dan in de laatste peilingen.



De peilers hebben inmiddels zelf onderzocht hoe dat kwam. In beide gevallen ging het om een vertekening van ongeveer vijf zetels, blijkt uit de analyse. VVD en PVV kregen bij elkaar opgeteld ongeveer vijf te weinig; PvdA, GroenLinks en SP vijf te veel. De voorsprong van de VVD was dus een stuk groter dan gedurende de avond werd gedacht. Bij GroenLinks gebeurde het tegenovergestelde. De partij leek onder leiding van Jesse Klaver een van de grootste partijen van Nederland te worden, maar in zijn geval bleken de peilingen te optimistisch.