Politici, stap uit jullie comfortzone

Op de keper beschouwd is er geen echte impasse in de kabinetsformatie. Het vormen van een meerderheidscoalitie is immers niet onmogelijk. Er zijn voldoende partijen die willen meedoen. Ze proberen alleen hun eigen coalitievoorkeur af te dwingen door alle andere mogelijkheden te blokkeren. Daardoor houdt iedereen elkaar in de houdgreep.



Vandaag komt informateur Edith Schippers met haar verslag. Haar was door de Tweede Kamer gevraagd ‘de mogelijkheden te verkennen voor de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met Tweede en Eerste Kamer’. Het antwoord na veel kopjes koffie met alle partijleiders: die is er even niet. Het is nu aan de politiek leiders zelf om uit hun comfortzone te komen, zoals Schippers eerder al zei. Zolang iedereen alleen maar zegt wat hij niet wil, komt er geen meerderheidskabinet. In plaats van telkens tegen de ander te zeggen dat die over zijn schaduw moet heen springen, zou je als leider ook eens zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Kiezers hebben immers op je gestemd, omdat ze willen dat je iets voor hen regelt.



Dus Jesse, je kunt geen groener beleid afdwingen als je vooraf zegt dat je hoe dan ook je zin wilt krijgen op migratie. Emile, je kunt de zorg niet betaalbaar maken voor je achterban als je niet wilt samenwerken met een partij waarmee je in allerlei andere besturen al jaren samenwerkt. Geert, je kunt niet verwachten dat anderen met je willen praten als je roept dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de moord op de kinderen in Manchester. Alexander, voor de verkiezingen zei je nog dat er prima afspraken waren te maken met de ChristenUnie. Mark en Sybrand, misschien moeten jullie je gedroomde kabinet even loslaten en ruimte maken voor de wensen van andere groepen kiezers. Iemand?