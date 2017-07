PvdA'er Martijn van Dam wordt omroepbaas

Van Dam is de tweede PvdA’er die vanuit het kabinet heeft gesolliciteerd naar een volgende functie. Eerder meldde NRC dat zijn partijgenoot Martin van Rijn (Volksgezondheid) directeur wordt van de ziekenhuisgroep Reinier Haga in Den Haag en omstreken.

Van Dam was jarenlang mediawoordvoerder namens de PvdA. Als vicefractievoorzitter bemachtigde hij tussentijds een plekje in het kabinet, nadat PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld opstapte. Hij volgde op Economische Zaken partijgenote Sharon Dijksma op, die op Infrastructuur en Milieu Mansveld opvolgde.

Leuk

Het is niet erg gebruikelijk dat bewindslieden tussentijds overstappen naar een andere baan. Premier Rutte heeft er echter geen problemen mee. Hij noemt de overstap ‘leuk’ voor Van Dam en heeft er geen bezwaar tegen dat hij tot 1 september blijft.

In de Tweede Kamer klinkt er zowel begrip als kritiek. Zo vindt de SP het wel te billijken dat Van Dam een andere weg inslaat nu het kabinet-Rutte-II al een tijdje demissionair is. De fracties van PVV en Forum voor Democratie zien in Van Dams overstap vooral een partijpolitieke benoeming. ,,De PvdA-baantjescarrousel dendert voort”, aldus PVV’er Martin Bosma.