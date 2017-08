Rutte brengt medeleven over na overlijden Zorreguieta

,,Vannacht bereikte mij het verdrietige bericht dat de vader van koningin Máxima is overleden. Namens het kabinet heb ik mijn medeleven aan de Koningin en de Koning overgebracht. Ik wens hun en hun dochters en overige leden van de familie alle kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.''



Koningin Máxima, die in het weekeinde naar Argentinië was gekomen, was in de kliniek aanwezig. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden, aldus de RVD. Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander en hun dochters de Prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane zijn daarbij aanwezig.